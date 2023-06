Montagvormittag am Bahnhof in Leipheim: Es sammeln sich immer mehr Pendlerinnen und Pendler an den beiden Bahnsteigen. Der Go-Ahead-Zug RE9, der um 8.25 Uhr in Richtung Ulm fahren sollten, habe fünf Minuten Verspätung, heißt es auf der Anzeigetafel. Schnell werden daraus zehn Minuten – und dann...