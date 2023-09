Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Mittwochvormittag (13.09.2023) in Altenstadt-Bergenstetten gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist ein 82-Jähriger von einem Silo-Wall gestürzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Der Mann hatte zuvor wohl Mäharbeiten mit einer Handsense durchgeführt und war dafür auf den Wall des betonierten Fahrsilos gestiegen. Warum er das Gleichgewicht verlor, ist unklar.

Senior nach Sturz von Silo-Wall bewusstlos