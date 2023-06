Bei den meisten Vereinen gibt es in 40 Jahren viele Wechsel in der Vorstandschaft. Nicht so beim Neu-Ulmer Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Genau zwei Vorsitzende hat es in der langen Zeit gegeben: Siegbert Kollmann, der 30 Jahre lang im Amt war, und Friederike Draesner, die 2011 übernahm un...