Keine Skrupel zeigten zwei Unbekannte am Mittwoch, 12.04.2023, bei einem Überfall in Neu-Ulm : Wie die Polizei jetzt berichtet, wurde eine 76 Jahre alte Frau im Ortsteil Pfuhl beraubt. Die beiden Täter hielten sich an der Ecke Hauptstraße und Sonnenstraße nahe der Bäckerei und der Sparkasse auf.