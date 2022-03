Am Dienstagabend ist ein Doppeldecker-Flugzeug vor dem Flugplatz Günzburg-Donauried abgestürzt. Das teilte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Demnach ist das Flugzeug vor der Landebahn auf dem Boden aufgekommen. „Ursache könnte ein technischer Defekt sein“, so der Sprecher. Offenbar ist es zu langsam geflogen. Der Pilot war alleine in dem Flugzeug. Wie schwer die Verletzungen sind, ist noch unklar. Der Mann sei jedoch ansprechbar. Der kleinere Sportflugplatz ist derzeit gesperrt.