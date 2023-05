Wie kommen Christbaumkugeln an die Spitze des Pfaffenhofener Maibaums? Und wer kommt auf die Idee, am 1. Mai Glühwein auszuschenken? Am langen Wochenende zeigte sich in Pfaffenhofen, wie sich eine zunächst verkorkste Situation mit Improvisationstalent mehr als retten lässt. Am Samstag machten sich Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Bauhofs daran, den Maibaum vor dem Rathaus aufzustellen. Mittels Radlager und Seilwinde begannen die Helfer, den Baum aufzurichten. Dabei kam es „zu einem technischen Defekt an der Stahlverankerung, die den Baum am Boden festhält“, teilte die örtliche Feuerwehr auf Facebook mit. Ein sicheres Aufbauen war so nicht mehr möglich. Also was tun?

Nach Defekt wird nur die Spitze aufgestellt

„Weil auch jede Menge Kinder da waren, haben wir beschlossen, nur die Maibaumspitze aufzustellen“, berichtete Bürgermeister Sebastian Sparwasser. Schließlich hatten die Kindergartenkinder eigens einen Tanz einstudiert. So konnte die Feier trotzdem steigen, obwohl der Maibaum schon recht übersichtlich wirkte. Eher wie ein Weihnachtsbaum, ein Mainachtsbaum sozusagen. Das sahen wohl einige im Ort genauso. Und nutzten die Freinacht auf den 1. Mai dazu, die Maibaumspitze auf dem Rathausplatz mit Christbaumkugeln und einer Lichterkette zu verzieren.

FC-Bayern-Fanclub schenkt Glühwein aus

Was wiederum den FC-Bayern-Fanclub „Rothtal e.V.“ auf den Plan rief, der am Sonntagvormittag neben dem weihnachtlichen Maibaum kurzerhand einen Glühweinstand aufbaute. „Eine gigantische Aktion“, findet Vereinsringvorsitzender Tobias Sorg. Und in der Kirche wurde vom Organisten sogar „O Tannenbaum“ gespielt. Der Maiweihnachtsbaum wurde am Dienstag wieder abgebaut; das Vertrauen in die beschädigte Halterung ist gering. Fraglich ist deshalb, ob in Pfaffenhofen in diesem Jahr noch der richtige Maibaum aufgestellt werden kann. Aber egal, wie es ausgeht: Dieses Maiwochenende wird in Erinnerung bleiben.