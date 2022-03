Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstag gegen 15 Uhr auf der B 312 zwischen Riedlingen und Zwiefalten gekommen. Der 46-jährige Fahrer eines PKW Seat Leon befuhr die Bundesstraße in Richtung Zwiefalten und kam auf Höhe Attenhöfen in einer abfallenden Linkskurve aus bislang unbekannter ...