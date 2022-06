Schwer verletzt wurde am Donnerstagabend ein Motorradfahrer wegen, so war zu hören, eines Fahrfehlers auf der Seeburger Steige. Der Mann aus dem Landkreis Waiblingen war kurz vor 19.30 Uhr von Münsingen kommend auf der Bundesstraße 465 in Richtung Seeburg unterwegs, als er in einer Rechtskurve g...