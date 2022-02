Seit 1965 ist Gomadingen Gastgeber für das Sommerlager der Vereinigung der ukrainischen Jugend (CYM), die ihren Sitz in München hat. In dieser langen Zeit gab es zahlreiche Begegnungen und viele Freundschaften sind entstanden. So hat sich der Gomadinger Bürgermeister Klemens Betz nach dem Beginn ...