„Plötzlich stand ich komplett im Dunklen“, erzählt eine Alb-Bote-Austrägerin, die am Donnerstagmorgen auf ihrer täglichen Tour war. 4.38 Uhr war es, als die Lichter in der Stadt und in Teilen von Auingen und Rietheim ausgingen. Bürgermeister Mike Münzing wurde übers Smartphone automatisch...