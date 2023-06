Im Hayinger Naturtheater steht in dieser Spielzeit als Hommage an den im April vergangenen Jahres im Alter von 86 Jahren verstorbenen Martin Schleker dessen Stück „Die Schwäbische Schöpfung“ nach Sebastian Sailer auf dem Spielplan. Premiere ist am 2. Juli, dann folgen 16 weitere Aufführungen bis zur „Derniere“ am 27. August. © Foto: Ralf Ott