Die Erschließung des Neubaugebiets Schafäcker in Großengstingen ist weitgehend abgeschlossen, berichtete Bürgermeister Mario Storz am Mittwochabend in der Gemeinderatssitzung. Daher standen die Festsetzung der Bauplatzpreise, die Anpassung der Vergabekriterien und ein Beschluss darüber, ob das ...