Würdigung für den besonderen Einsatz für die Feuerwehr bei der Dienstbesprechung der Führungskräfte mit dem Landratsamt in der Sternberghalle in Gomadingen: Barbara Eisele erhielt von Martin Stürzl-Rieger die Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr in Silber. © Foto: Ralf Ott