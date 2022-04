Rund 50 Delegierte und Obmänner nahmen kürzlich in der Münsinger Zehntscheuer an der Tagung des Kreisbauernverbands teil. Im Fokus standen aktuelle Entwicklungen bei der Lebensmittelproduktion sowie in der Agrarpolitik.

Auch hier spielt derzeit natürlich der Ukraine-Krieg die beherrschende Rolle....