In der Gemeinde Engstingen findet am Sonntag ein Bürgerentscheid statt, mit dem die vom Gemeinderat beschlossene Verpachtung von gemeindeeigenen Flächen zum Bau von Windenergieanlagen (WEA) gekippt werden soll. Im Vorfeld bot jetzt am Montagabend die Einwohnerversammlung in der Freibühlhalle ein ...