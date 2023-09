Von einer Krise am Bau weiß der Biber mit seinen Aktivitäten nichts. Unermüdlich errichtet er in seinen Revieren Wohnburgen, staut das Wasser zur Vergrößerung seines Lebensraums mithilfe von Dämmen und legt unterirdische Tunnel in Ufernähe an. Deutschlands größtes Nagetier, das ursprünglic...