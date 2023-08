Ein Thema, das viele Menschen betrifft, stand am Mittwochabend in der Albklinik auf dem Programm des noch jungen „Gelenkzentrums Schwäbische Alb“ in Münsingen, nämlich die „Kniearthrose“. Gut 400 Zuhörer ließen sich aus erster Hand durch den seit 1. Mai amtierenden Chefarzt Dr. Tobias D...