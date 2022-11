So sehr die Klimaschutzagentur Reutlingen auch bemüht ist, Kommunen und deren Einwohner in Sachen Energiewende zu beraten, so ernüchternd sind all diese Bemühungen mitunter. Das hat der Metzinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung von Klimaschutzagentur-Mitarbeiter Abrahim Dold erfahren.

Kapa...