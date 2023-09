Die schwedische Popsängerin Zara Larsson steht normalerweise auf den ganz großen Bühnen dieser Welt. Am Montagabend (04.09.2023) spielte sie in der Outletcity Metzingen dagegen nur vor einem exklusiven Kreis. Rund 300 Besucher waren von der Performance des erst 25 Jahre alten Popstars begeistert. Organisiert hatte den Auftritt die Outletcity Metzingen in Kooperation mit dem Radiosender Energy live.

Großer Jubel für Auftritt von Zara Larsson

Der Durchbruch gelang Larsson 2015 mit der Single „Lust Life“, ihr bekanntester Hit ist „Symphony“. In Metzingen tritt sie in weiter Cargo-Hose, Stiefeln und einem bauchfreien Glitzeroberteil unter dem Jubel ihrer Fans auf die Bühne. Gemeinsam mit vier Tänzerinnen liefert sie an diesem Abend eine beeindruckende und schweißtreibende Performance ab. Um in Metzingen dabei sein zu können, hatten einige Fans auch lange Anreisen und Wartezeiten in Kauf genommen.