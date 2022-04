Es ist der mittlerweile dritte Anruf, die Uhr zeigt an diesem Donnerstag noch nicht einmal elf, und Werner Bloch aus St. Johann (Name von der Redaktion geändert) hat die Nase voll. Am Hörer meldet sich eine Dame; dieses Mal in akzentfreiem Deutsch. Sie stellt sich als Mitarbeiterin des Support-Tea...