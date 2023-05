Im Garten von Marianne Gekeler sind die Tulpen und Narzissen am Verblühen. Das nimmt dem zauberhaften Garten rund um ihr Haus am Ortsrand von Böhringen aber nichts von seinem Charme. Staudenbeete in geschwungenen Linien und ebenso kunstvoll gemähte Wege im hohen Gras umgeben das holzvertäfelte E...