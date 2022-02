Das Metzinger Unternehmen Neura Robotics, spezialisiert auf kognitive Robotik, will noch in diesem Jahr einen Prototypen für einen intelligenten Haushaltsroboter auf den Markt bringen. Das kündigte Gründer und Geschäftsführer David Reger auf dem Weltmarktführer-Gipfel in Schwäbisch-Hall an. D...