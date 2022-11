Ein ums andere Mal erhält der Zaininger Weihnachtsmarkt das Prädikat „klein, aber fein“ und schafft mit seiner weihnachtlichen Atmosphäre direkt an der Hüle eine liebevolle Einstimmung in den Advent. Das soll auch dieses Jahr wieder so sein, schon an diesem Samstag, 26. November. Ein Tag zuvor war das Organisationsteam noch dabei die Stände und Dekorationen rund um die Hüle anzubringen.

Weihnachtsmarkt Zainingen: Fantasievoll, zauberhaft und liebevoll

Der Weihnachtsmarkt in Zainingen spricht sich herum und begeistert, gelobt werden im Gästebuch der Internetseite das Angebot, die Atmosphäre und die Dekoration, die wiederum als fantasievoll, zauberhaft und liebevoll gepriesen wird. Das kommt auch nicht von ungefähr: Ein eigenes Dekorationsteam hübscht mit kreativen Ideen den Markt ordentlich auf, um die Besucher immer wieder aufs Neue zu entzücken. Schließlich soll der Zaininger Weihnachtsmarkt für die Zaininger selbst und seine Gäste auch weiterhin zu einem der Schönsten der Region zählen, teilt der Veranstalter, die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Zaininger Weihnachtsmarkt, mit. Die Arbeitsgemeinschaft besteht aus dem Alb-, Sport- und dem Musikverein, der freiwilligen Feuerwehr, dem Kindergarten und dem Gasthaus Löwen.

Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts Zainingen

Der diesjährige Weihnachtsmarkt ist von 15 bis 21 Uhr geöffnet und bietet ein vielfältiges Programm. Um 15 Uhr eröffnet der Kindergarten musikalisch den Markt, anschließend kommt der Nikolaus, der um 15 Uhr und von 17 bis 18 Uhr seine Gaben verteilt. Um alle Sinne anzusprechen, spielen die Jungmusiker gemeinsam mit den Ex-Musikern des Musikvereins Zainingen gegen 17.30 Uhr weihnachtliche Lieder.

21 Aussteller auf dem Weihnachtsmarkt

21 Aussteller bieten auch dieses Jahr Dekoratives, Geschenke und vor allem handwerkliche Kunst feil. Sie warten mit einer breiten Palette auf: Holzartikel, Kunstgewerbe, Gartendeko aus rostigem Stahl, Puppenmöbel, Dekoschilder, Taschen aus Fahrradschläuchen, kulinarische Geschenke, selbst hergestellte Baby- und Kinderkleidung, Pflege- und Gesundheitsprodukte, Motorsägenkunst, handgefertigte Deko aus heimischen Hölzern, Leder- und Naturdeko, selbstgefilzte Hüte und Schals, verschiedene Basteleien, Adventskränze, Olivenholzprodukte, Weihnachtskugeln mit Namen und vieles mehr. Außerdem gibt es wieder einen Zaininger Fotokalender.

Kulinarisch viel geboten

Nicht zu vergessen die Kulinarik: So wärmen nach Geschmack von innen Glühwein, Glühbier und Punsch. Den Magen füllen wahlweise Crêpes, Schupfnudeln, Lammgyros, Flammkuchen, Feuerwehrchips oder Salzwecken und Brot frisch aus dem Zaininger Backofen. Zudem gibt es Köhlerküsse, Biosphärenhonig, weihnachtliches Gebäck und Feinkost, teilt die ARGE mit.