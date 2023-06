An einer Straßenlaterne endete die Fahrt einer 88-Jährigen am Sonntagnachmittag. Die Frau war, wie berichtet, gegen 14.45 Uhr mit ihrem Peugeot auf der Florianstraße in Richtung Einmündung B313 unterwegs. Dabei überfuhr sie aus derzeit noch ungeklärter Ursache die dortige Verkehrsinsel, prallte zunächst gegen zwei Verkehrszeichen, bevor sie die dahinterstehende Straßenlaterne touchierte und zum Stehen kam.

Mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus

Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte Frau nachfolgend ins Krankenhaus. Ihr Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 3000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den baulichen Verkehrseinrichtungen wird von der Polizei auf etwa 1000 Euro geschätzt.