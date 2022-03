Vier Wohnhäuser aus Holz im Miniaturformat, ein Bauplatz: In Hengen hat Sabine Seckinger begonnen, eine nachhaltige Form des Wohnens in Tiny Häusern zu realisiere. Und damit setzt sie ein Zeichen: „Das kenne ich so noch nicht, dass ein Privatgrundstück dafür zur Verfügung gestellt wird“, we...