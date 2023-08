In Teilen von Metzingen, Neuhausen und Glems ist am Donnerstagabend, 24. August, der Strom ausgefallen, wie die Stadtwerke Metzingen in einer Pressemitteilung erklären. Als gegen 21 Uhr ein heftiges Unwetter über das Ermstal zog, war in vielen Haushalten der Kelternstadt plötzlich der Strom weg. Ursache war eine Störung am Mittelspannungsnetz, welche 25 Trafostationen betroffen hat, erklären die Stadtwerke Metzingen. Erste Bereiche hätten bereits nach einer Stunde wieder mit Strom versorgt werden können, so die Stadtwerke. Nach rund 80 Minuten seien alle betroffenen Bereiche wieder komplett versorgt worden.