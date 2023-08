Am Mittwoch, 30.08.2023, in aller Frühe, gegen vier Uhr, klickten in Bad Urach die Handschellen. Damit war die Flucht eines 59-Jährigen, der seit rund vier Jahren mit seiner Familie in der Stadt lebte, war erfolglos beendet. In den Morgenstunden des 30. August 2023 wurde er durch Spezialkräfte de...