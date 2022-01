Die Zahl der schweren Unfälle in der Region nimmt nicht ab. Am Sonntagnachmittag krachte es auf der B 312 bei Neckartailfingen erneut so schwer, dass die Bundesstraße für längere Zeit komplett gesperrt werden und sogar ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kommen musste.

Vier beteiligte Fahrzeuge

N...