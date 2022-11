Bei einem schweren Verkehrsunfall in Kohlberg sind am Samstagvormittag insgesamt mindestens fünf Personen verletzt worden. Ein 41-Jähriger befuhr mit seinem zweijährigen Sohn in einem Opel Corsa gegen 9.15 Uhr die L 1210/Metzinger Straße aus Richtung Metzingen kommend. Im Bereich des Ortseingang...