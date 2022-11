Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 29-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen auf der Landesstraße 1250 am Ortsausgang von Linsenhofen erlitten. Der Mann war gegen 3 Uhr in der Fürh mit seinem VW Golf auf der Landesstraße in Richtung Neuffen unterwegs, als er in eine...