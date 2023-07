Tragisches Unglück bei Bad Urach: Tödliche Verletzungen zog sich ein 62-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Freitagmittag auf der L 245 bei Hengen zu. Der Mann aus dem Rems-Murr-Kreis war mit seiner Maschine gegen 12.35 Uhr aus Römerstein kommend Richtung Seeburg unterwegs.

Erst Vorfahrt genommen, dann überrollt

Ein aus Richtung Hengener Ortsmitte kommender 25-jähriger VW-Golf-Fahrer missachtete bei der Einfahrt in die Landesstraße, so die Polizei, die Vorfahrt des von links kommenden Motorrads, sodass der Kradfahrer in die Fahrerseite prallte. Durch den Aufprall wurde der 62-Jährige auf die Straße geschleudert, wo er in der Folge von seiner 59-jährigen nachfolgenden Begleiterin mit deren Motorrad überrollt wurde. Trotz aller Bemühungen durch Rettungsdienst und Notarzt verstarb der 62-Jährige noch an der Unfallstelle, so die Polizei.

Insgesamt waren neun DRK-Mitarbeiter an der Unfallstelle. Ebenso Pfarrer Hartmut Bosch vom Pfarramt Bempflingen, der der Psychosozialen Notfallversorgung im Landkreis Reutlingen als Notfallseelsorger angehört.

Die L 245 war am Karfreitag bis gegen 16.30 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger in die Unfallermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen mit einbezogen.

