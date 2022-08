Ein Mädchen spielt in einer Kita mit bunten Bechern und Bauklötzen. In Römerstein müssen Eltern künftig mehr Geld für die Kinderbetreuung in der Gemeindeeinrichtung Wolkenland bezahlen. Die kirchlichen Einrichtungen wollen ihre Gebühren ebenfalls anpassen. © Foto: Uwe Anspach