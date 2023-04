Eine Investition in die Zukunft: Die Druckerei Raff & Cantz in Riederich nimmt die neue Druckmaschine im Wert von 3,5 Millionen Euro in Betrieb. Freude bei Thomas Grübner von der LB-Leasing, Geschäftsführer Thomas Uehling und Peter Kolle vom Druckmaschinenhersteller Koenig und Bauer. © Foto: Thomas Kiehl