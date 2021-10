In der Nacht zum Freitag ist ein Radfahrer an den schweren Verletzungen gestorben, die er sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend im Ortsteil Walddorf zugezogen hatte.

Beim Rückwärtsfahren übersehen

Eine 49-Jährige war gegen 18 Uhr mit einem Daimler Vito Tourer rückwärts aus einer Grund...