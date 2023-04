Wenn Rolf Mößmer in seinem Garten sitzt und in Richtung seines Sommerflieders schaut, dann kann er sich des Eindrucks nicht erwehren: „Da stimmt was nicht!“ Viel weniger Schmetterlinge, viel weniger Bienen als früher schwirren um die Blüten.

Schmetterlinge ja, aber keine Brennnesseln

Zu seiner...