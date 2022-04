Der am 18. April 2022 in einem Waldstück bei Esslingen-Sirnau aufgefundene Tote konnte zwischenzeitlich durch aufwändige Untersuchungen und Ermittlungen identifiziert werden. Demnach handelt es sich um einen 59 Jahre alten Deutschen aus Waiblingen, der zuletzt in Stuttgart gewohnt hatte.

