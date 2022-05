Am Abend des 9. April 2022 war zwischen dem Beschuldigten und dem 16-Jährigen in der Nähe eines Einkaufsmarkts in der Albstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf der 15-Jährige auf den anderen Jugendlichen mit einem Messer eingestochen haben soll. Schwer verletzt war der 16-...