Konzert, Kino, Poetry Slam? Ein interdisziplinäres Kulturprojekt einer Gruppe junger Leute vereint all das. Nach mehr als zwei Jahren ehrenamtlicher Vorbereitungszeit nimmt die Sache Gestalt an. Am 15. Mai soll „No:Na:Me – Fragmente eines Sommers“ in der Metzinger Stadthalle uraufgeführt werden.