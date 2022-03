Die Betroffenheit und Fassungslosigkeit sind tief, die Symbolik leise und zurückhaltend: Paare nehmen sich stumm in den Arm, Senioren wischen sich Tränen aus den Augen, Kinder haben Kerzen in der Hand, und Teenager halten Plakate in die Höhe: „Schluss mit dem Krieg“ steht darauf.

Teilnehmer au...