Die Neuhäuser haben das Feiern in der Corona-Zwangspause nicht verlernt. Zum Auftakt des Kinderfests zog am Samstagnachmittag ein farbenfroher Festzug durch den Ort, der die vielen Zuschauer an der Strecke begeisterte. Unter dem Motto „Die Welt der Bücher“ präsentierten sich die Mädchen und ...