Volles Haus herrschte am Donnerstag im Rathaus in Böhringen: Gemeinderat und Verwaltung diskutierten bei großer Zuhörerzahl über den Standort eines Naturkindergartens für die drei Ortsteile. Dazu begrüßte Bürgermeisterin Anja Sauer Jochen Stüber vom Architekturbüro „anw“ in Kirchheim-T...