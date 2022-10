Am Sonntagabend konnte eine Streife des Polizeireviers Nürtingen einen stark alkoholisierten Fahrer am Steuer eines hochmotorisierten Jaguars in Neckartenzlingen aus dem Verkehr ziehen. Dieser war zuvor einem aufmerksamen Zeugen gegen 21 Uhr in der Stuttgarter Straße aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Der 53-jährige Fahrer musste seinen Führerschein abgeben und sieht nun laut Polizei nach erfolgter Blutentnahme einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.