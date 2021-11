Die bislang höchste Inzidenz einer einzelnen Gemeinde im Kreis Reutlingen wies bislang Zwiefalten am 11. Januar mit einem Wert von 844,8 auf. Das war in der zweiten Welle. In dieser Woche haben gleich drei Gemeinden diesen unrühmlichen Rekord geknacht.

In der 1500-Seelen-Gemeinde Pfronstetten haben...