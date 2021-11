Um rasch aus der Pandemie zu kommen, wird das Impfangebot in der Stadt Metzingen noch einmal deutlich ausgeweitet, wie Bürgermeister Patrick Hubertz am Donnerstag im Gemeinderat ankündigte. Testen allein helfe nicht dabei, das Virus zu besiegen, so Hubertz. Um die Impfkampagne zu flankieren, wird ...