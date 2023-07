Der Wettergott hatte am Wochenende so ziemlich alles zu bieten, was seine Palette hergibt: Viel Regen, Gewitter, zwischendurch Sonnenschein und schwankende Temperaturen.

Ein Heimatfest mit Einblicken ins Dorfleben

Doch die Donnstetter lassen sich den Spaß an ihrer Gugelfuhr so schnell nicht vermiesen...