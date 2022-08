Der Großbrand vom Freitag in Metzingen hat am Montag erneut die Kripo beschäftigt. Zwar gibt es bereits Hinweise auf eine mögliche Brandursache, von einer weggeworfenen Zigarettenkippe ist die Rede, doch derlei Gerüchte wollte die Polizei zunächst nicht kommentieren. Die Kripo ermittelt in alle...