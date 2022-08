350 Feuerwehrleute kämpfen seit 14.20 Uhr in der Metzinger Innenstadt gegen einen Großbrand an. Vermutlich ist das Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen und hat dort, wie es in der Feuerwehrsprache heißt, durchgezündet. Es hat Fahrt aufgenommen, eventuell, weil in der Halle Mittel gelagert werd...