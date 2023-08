Es war kurz nach 14 Uhr, als sich an einem Freitag exakt vor einem Jahr eine mächtige schwarze Rauchsäule in den azurblauen Himmel über Metzingen hineingeschraubt hat . Mit der sommerlichen Ruhe, mit der die Stadt in das Wochenende hinein gedriftet ist, war es in Sekundenschnelle vorbei. Der nicht...