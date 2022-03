Elegant. Außergewöhnlich. Exzentrisch. L’enfant terrible der Modeszene. Mit einem schottischen Kilt und platinblonden Haaren läuft er über den Catwalk: Es ist Jean Paul Gaultier, der in der fünften Folge am Donnerstag von #GNTM als Gastjuror neben Heidi Klum Platz nimmt. Zum ersten Mal in der...