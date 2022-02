Manche Momente sind magisch. Wenn Carrie Bradshaw in „Sex and the City“ an Silvester, ohne zu überlegen, in Pyjama, Fellmantel und Perlenkette zu Miranda fährt, ist Magie in der Luft. Wenn GNTM-Anwärterin Vanessa zum Elimination-Walk ein Kleid trägt, das einst Heidi Klum über den Laufsteg d...